Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera | corriere della droga arrestato in stazione

Un uomo di origini straniere è stato arrestato alla stazione di Verbania dai finanzieri durante controlli antidroga. L’uomo era arrivato in treno da Milano e aveva nascosto più di un chilo di hashish sotto i vestiti. La sostanza stupefacente è stata trovata e sequestrata durante l’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce in un’operazione di routine volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

Arriva in treno da Milano con oltre 1 chilo di hashish nascosto sotto i vestiti. Un uomo di origini straniere è stato arrestato dai finanzieri alla stazione di Verbania nell'ambito dei controlli antidroga nel territorio del Vco.Il controllo in stazioneI militari della tenenza di Omegna, insieme.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Corriere della droga arrestato in A1 a Bologna: aveva un chilo di cocaina nascosto nel cruscotto dell’autoBologna, 14 febbraio 2026 - Viaggiava lungo l’Autostrada del Sole con un chilo di cocaina nascosto in un vano segreto ricavato nel cruscotto... Perugia, il pacco dal corriere nasconde mezzo chilo di hashish: arrestato 21enne, in casa aveva altra drogaUn arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Perugia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La sua casa era un bazar della cocaina: arrestato con oltre un chilo di droga - BresciaToday; Ostia, oltre un chilo di cocaina in un deposito. 5 arresti nel blitz sul litorale; Battipaglia, due giovani arrestati con oltre un chilo di hashish; Blitz antidroga a Borgo Vecchio, un arresto e due denunce: sequestrato oltre mezzo chilo di hashish. Maxi sequestro di tabacco illegale tra Roma e Aprilia: oltre 950 chili di snusOltre 200mila euro di profitti illeciti stimati. Il prodotto, pericoloso per la salute e vietato nell'Unione Europea, veniva distribuito nella Capitale. Indagini partite dai controlli nei piccoli eser ... rainews.it Sequestro di oltre un chilo di cocaina colombiana e armi a Ciglio della Torre, lunedì la convalidaIl 48enne incensurato, difeso dall’Avv. Francesco Nicoletti, comparirà dinanzi al Gip anche per l’interrogatorio di garanzia ... ecodellojonio.it Intervista al “sir” dell’ospitalità. Oltre a Costa Smeralda, Napoli e Noto, allo studio altri cinque progetti. Cresce l’interesse per laghi e montagne e la scommessa su benessere e longevity. La crisi «Dipenderà dalla durata. Ma fuel e stop di arrivi dagli Usa potre - facebook.com facebook Roma. Al Maxxi la mostra con oltre 700 opere di Andrea Pazienza Fra pittura, poesia e fumetti Federica Manziti, @corriereroma x.com