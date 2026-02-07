La Polizia di Stato ha sgominato un giro di droga tra Pompei e Boscoreale. Durante l’operazione, gli agenti hanno arrestato un giovane di 21 anni di Torre Annunziata e denunciato un altro di 19 anni, trovato con cocaina in auto e un chilo di hashish in casa. L’intervento si è concluso con le misure cautelari e una serie di sequestri.

Operazione antidroga della Polizia di Stato tra Pompei, Torre Annunziata e Boscoreale. Gli agenti del Commissariato di Pompei hanno arrestato un 21enne di Torre Annunziata e denunciato un 19enne di Boscoreale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è avvenuto in via Nolana, a Pompei, dove i poliziotti hanno controllato un’auto con a bordo il 21enne, trovato in possesso di un involucro di cocaina e 20 euro. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire altri 13 involucri della stessa sostanza e 245 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Droga tra Pompei e Boscoreale: cocaina in auto e un chilo di hashish in casa, scattano arresto e denuncia

Approfondimenti su Pompei Boscoreale

Nella sua abitazione, una donna di 60 anni con precedenti è stata trovata in possesso di circa un chilogrammo e mezzo di hashish e cocaina.

A 18 anni, due giovani sono stati arrestati a Latina durante un'operazione di polizia volta a contrastare il traffico di droga e il possesso illegale di armi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pompei Boscoreale

Argomenti discussi: Lavia: Il mio O‘Neill in viaggio verso la notte tra alcol, droga e teatro; Pompei, volenze sulla madre per la droga: arrestato 30enne; Pugni in testa, mani al collo, spintoni: massacra sua madre perché non gli dà i soldi della droga; Relazioni pericolose nel telefono di Boccia. I numeri di due boss del caso Vassallo.

Blitz antidroga nell’area vesuviana: cocaina in auto e un chilo di hashish in casaOperazione a tenaglia della Polizia di Stato tra Pompei e Boscoreale: in manette un 21enne sorpreso con le dosi pronte alla vendita, denunciato un 19enne che nascondeva un market della droga nell'ab ... cronachedellacampania.it

Pompei e Boscoreale, doppio intervento antidroga: un arresto e una denuncia.La Polizia di Stato intensifica i controlli Pompei e Boscoreale, doppio intervento antidroga: un arresto e una denuncia. marigliano.net

#Cronaca Pompei, l’orrore tra le mura domestiche: tenta di strangolare la madre per i soldi della droga. In manette il figlio-aguzzino x.com