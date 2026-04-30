Un cerchio in mare per Paolo Bartolini | i surfisti del Conero salutano l’amico motociclista

Mercoledì, a Portonovo, il mare si è fermato per ricordare Paolo Bartolini, un ex commerciante di 68 anni di Ancona. Dopo otto mesi in coma, Bartolini è deceduto al Santa Stefano di Porto Potenza Picena. I surfisti del Conero hanno formato un cerchio in mare per rendergli omaggio e salutare l’amico motociclista. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che si sono radunati per l’ultimo saluto.

ANCONA - Mercoledì a Portonovo il mare si è fermato per Paolo Bartolini. L’ex commerciante di legname, 68 anni, anconetano di via Panoramica, è morto martedì al Santo Stefano di Porto Potenza Picena dopo otto mesi di coma. Un calvario iniziato il 7 agosto 2025: rientrava in sella alla sua Harley.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il personaggio. Paolo Bartolini, "l’ultimo romantico del pallone» Riviera del Conero: Pelozzo di Mare tra le migliori pizze 2026Nel panorama enogastronomico marchigiano, sempre più ricco di eccellenze e sperimentazioni, spicca una realtà che anche nel 2026 vuol conquistare...