Riviera del Conero | Pelozzo di Mare tra le migliori pizze 2026

Nel cuore della Riviera del Conero, il ristorante Pelozzo di Mare si aggiudica ancora una posizione tra le migliori pizzerie del 2026. La sua pizza, realizzata con ingredienti locali di alta qualità, attira clienti da tutta la regione. La gestione ha deciso di puntare su una ricetta tradizionale rivisitata con un tocco innovativo, rendendo ogni fetta un piacere unico. La pizzeria si distingue anche per la cottura perfetta e l’atmosfera accogliente. La sua reputazione continua a crescere tra gli appassionati di buon cibo.

Nel panorama enogastronomico marchigiano, sempre più ricco di eccellenze e sperimentazioni, spicca una realtà che anche nel 2026 vuol conquistare appassionati e curiosi. L’abbiamo provata più volte: questa pizza è veramente gustosa: la vogliamo mettere tra le migliori pizze nelle Marche per il 2026. Nella nostra speciale best selection vogliamo citare il Pelozzo di Mare, la pizzeria di Numana che mixa al meglio tradizione, ricerca e una storia personale capace di emozionare. In un territorio dove la qualità è un valore imprescindibile – non ci sono dubbi – questa insegna si distingue a nostro modo di vedere per un approccio autentico e profondamente legato alle radici locali.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

