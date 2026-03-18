Da una vita è nel calcio. Dove il pallone fa rima con passione. C’è chi lo ha definito come "l’ultimo romantico" perché continua a credere e ad insegnare i veri valori dello sport: Paolo Bartolini, attuale direttore sportivo del Corsanico (formazione protagonista del campionato di Seconda categoria che è primo in classifica a +8 sulle seconde a cinque giornate dalla fine), continua a dimostrare giorno dopo giorno un attaccamento viscerale a quella sfera che nasconde al suo interno i sogni di migliaia e migliaia di ragazzi. "Il mio calcio – racconta – l’ho visto nascere sul campetto dietro la chiesa di Bicchio, nei Giovanissimi dell’Iskra: era il 1963, avevo 12 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Paolo Bartolini, "l’ultimo romantico del pallone»

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