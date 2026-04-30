Sul molo del porto di Augusta, vicino a Catania, si svolge una scena di addii tra persone di varie nazionalità che si preparano a partire con un carico di semi destinato a Gaza. Alcuni si abbracciano mentre si sistemano tra le imbarcazioni, in un’atmosfera frenetica e carica di emozioni. La partenza del bastimento con il carico di semi è stata confermata dalle autorità portuali.

Palestina A bordo della Global Sumud Flotilla partita dalla Sicilia con le stive cariche di sementi per ridare vita al sistema agricolo distrutto dai soldati di Israele Palestina A bordo della Global Sumud Flotilla partita dalla Sicilia con le stive cariche di sementi per ridare vita al sistema agricolo distrutto dai soldati di Israele Sulla banchina del porto di Augusta, a pochi chilometri da Catania, le persone di diverse nazionalità in procinto di partire verso Gaza si scambiano abbracci in un clima concitato. Dopo alcuni giorni di attracco e mesi di preparativi, la Global Sumud Flotilla (GSF) ha lasciato gli ormeggi da qui domenica scorsa per proseguire il suo viaggio verso le sponde palestinesi: Ci vediamo a Gaza! è la frase che risuona nelle diverse lingue.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un bastimento di semi per Gaza

We refuse to stay silent | 70+ boats set sail to break the gaza siege

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