Genzano di Roma Ai Castelli Romani nasce La Biblioteca dei Semi – Semina di Cultura Nelle biblioteche del circuito SCR prendi in prestito semi coltivi conoscenza restituisci futuro

A Genzano di Roma, il Consorzio Sistema Castelli Romani ha creato “La Biblioteca dei Semi – Semina di Cultura” per promuovere la diffusione della cultura tra i cittadini. La causa è l’esigenza di coinvolgere le persone in progetti di crescita personale e comunitaria. Le biblioteche del circuito SCR ora offrono semi di piante rare, simbolo di conoscenza e futuro sostenibile. I cittadini possono prendere in prestito i semi, coltivarli e condividere i risultati. Questa iniziativa cerca di stimolare il rispetto per l’ambiente e la partecipazione attiva.

Cronache Cittadine GENZANO DI ROMA (Luciana Vinci) – Il Consorzio Sistema Castelli Romani lancia "La Biblioteca dei Semi – Semina di Cultura", L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Genzano di Roma. Ai Castelli Romani nasce "La Biblioteca dei Semi – Semina di Cultura". Nelle biblioteche del circuito SCR prendi in prestito semi, coltivi conoscenza, restituisci futuro