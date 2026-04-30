L'Unione Astronomica Internazionale ha annunciato di aver assegnato il nome di Gabriele Giuli all'asteroide 2001TA48. La designazione rende omaggio al docente, riconoscendone il contributo nel campo astronomico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione, che si occupa di assegnare nomi a corpi celesti scoperti. L'asteroide 2001TA48 ora porta il nome del docente italiano.

? Cosa sapere L'Unione Astronomica Internazionale ha dedicato l'asteroide 2001TA48 al docente Gabriele Giuli.. Il riconoscimento celebra la ricerca del professore di mineralogia presso l'Università di Camerino.. L’Unione Astronomica Internazionale ha ufficialmente riconosciuto l’asteroide 2001TA48 come corpo celeste dedicato al professore Gabriele Giuli, originario di Mogliano e docente di mineralogia presso l’Università di Camerino da ormai ventisette anni. La notizia è giunta attraverso l’ultimo bollettino dell’ente internazionale, confermando la proposta avanzata da un gruppo di astronomi che ha voluto celebrare il lavoro scientifico del docente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un asteroide prende il nome di un docente: l’onore spaziale a Giuli

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