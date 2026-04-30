Un asteroide dedicato al professor Giuli | Grande emozione

Un gruppo di astronomi ha deciso di dedicare un asteroide al professor Gabriele Giuli, originario di Mogliano e docente di mineralogia all’Università di Camerino da 27 anni. La notizia è stata accolta con grande emozione dal professore, che ha ricevuto la comunicazione ufficiale della decisione. La scelta di intitolare l’asteroide è stata resa nota nelle ultime settimane, suscitando interesse tra gli ambienti scientifici.

Un gruppo di astronomi ha deciso di intitolare un asteroide al professore Gabriele Giuli, originario di Mogliano e da 27 anni professore di mineralogia all’Università di Camerino. Dall’ultimo bollettino dell’ Unione astronomica internazionale ha scoperto che l’asteroide 2001TA48 è stato dedicato a lui. "Un’emozione grande – racconta – per il pensiero avuto dai colleghi, una cosa che tra l’altro rientra tra i titoli onorifici per meriti scientifici ". In passato il professor Giuli ha effettuato degli studi con un astronomo sui crateri sulla Terra causati dagli asteroidi. Da qui la dedica. Il gruppo di astronomi ha proposto all’Uai il nome del professor Giuli e la richiesta è stata accolta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un asteroide dedicato al professor Giuli: "Grande emozione" Notizie correlate Un asteroide grande come un bus verso la Terra: cosa rischiamoAlle 02:27 della notte tra il 20 e il 21 aprile 2026 (ora italiana), l’asteroide 2026 HJ1 effettuerà un passaggio ravvicinato al nostro pianeta. Leggi anche: Il professor Gilberto Biondi torna ad affrontare il tema del mito con un incontro dedicato a Seneca e Freud Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Un asteroide dedicato al professor Giuli: Grande emozione; L’Università di Camerino nello spazio: un gruppo di astronomi intitola un asteroide al professor Giuli. La Specola Vaticana annuncia, un asteroide dedicato a Papa Leone XIIILa Specola Vaticana annuncia che quattro asteroidi sono stati intitolati a importanti figure nella storia dell'Osservatorio, tra cui Papa Leone XIII, che rifondò la Specola nel 1891. (ANSA) ... ansa.it Riccardo Pozzobon, un asteroide dedicato al geologo morto in Alaska: «Visibile d'estate, punteremo i nostri telescopi per continuare a ricordarlo»«Con l’arrivo dell’estate sorgerà nel cielo notturno prima dell’alba, e quando ciò accadrà punteremo i nostri telescopi verso di esso per continuare a ricordarlo». Sono cariche di commozione le parole ... corrieredelveneto.corriere.it VIDEO | Si apre uno spiraglio per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato sullo storico Teatro Delle Vittorie. Il ministro Giuli: "Potremmo farci un sinfonico". #ANSA - facebook.com facebook Giuli: "Spenderemo i pochi piccioli del Mic per il Teatro Delle Vittorie. Parleremo con la Rai. Potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione". Fiorello replica: "A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà i x.com