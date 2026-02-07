Ghali innominabile la telecronaca spaziale della censura nel nome di Olimpia – il commento

Ieri sera, durante la telecronaca di Rai Sport, è successo qualcosa di insolito. Paolo Petrecca, il direttore della rete, ha fatto un commento che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha detto che la Rai funziona come un servizio privato e ha sottolineato come la censura sia ormai normale, soprattutto nel nome di Olimpia. La scena ha fatto discutere, perché sembrava quasi che si volesse nascondere o minimizzare le critiche. In poche parole, si è messo in evidenza come la televisione pubblica italiana si comporti come un’azienda privata, pronta

Il Ghali scomparso. Ieri Paolo Petrecca, direttore per grazia ricevuta di Rai Sport, ha mostrato l’attualità della tesi che non c’è mai fondo al fondo e ha documentato che la Rai è un assoluto, indiscutibile servizio privato. La genuflessione al governo di destra ha toccato lo zenit perché Petrecca, per giunta direttore della testata sportiva, è riuscito a superarsi prima sostituendo d’imperio il suo collega Auro Bulbarelli, colpevole di aver infranto la retta via dando notizie non autorizzate su come Mattarella sarebbe apparso nel fantasmagorico mondo di Olimpia, e poi, giunto al microfono, trasfigurando il rapper Ghali in un refolo di vento, un fantasma senza corpo e senza nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ghali innominabile, la telecronaca spaziale della censura nel nome di Olimpia – il commento Approfondimenti su Ghali Olimpia Ghali e la censura preventiva su Gaza Ghali si trova al centro di una polemica dopo che le autorità hanno imposto una censura preventiva sulla sua performance a Gaza. Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura: sommossa social per Ghali e presunta censura, Mariah Carey regina delle nevi e l’Inno della Pausini in playback, Mattarella star in tram La cerimonia di apertura dei Giochi invernali si è svolta tra luci e colori, ma anche polemiche. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ghali Olimpia Olimpiadi, il caso Ghali oscurato: polemiche dopo la cerimonia di apertura, sui social accuse alla Rai di TeleMeloni – VIDEOGhali al centro delle polemiche dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: assenza di primi piani, mancata citazione in telecronaca e accuse di censura alla Rai. gay.it Proteste social dopo l'esibizione di Ghali alle Olimpiadi: La Rai non l'ha mai nominato, né inquadrato da vicinoIl rapper ha interpretato a San Siro versi di Gianni Rodari accompagnati da una coreografia di ragazzi che ha disegnato una colomba umana. Ma in apertura ... huffingtonpost.it La profondità di Ghali facebook

