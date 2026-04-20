Un asteroide grande come un bus verso la Terra | cosa rischiamo

Nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2026, alle 02:27 ora italiana, l’asteroide 2026 HJ1 si avvicinerà alla Terra in modo ravvicinato. L’oggetto ha una dimensione pari a quella di un bus e il suo passaggio sarà osservabile con strumenti adeguati. L’evento è stato monitorato dagli esperti e rappresenta un’occasione per analizzare il rischio di impatti di corpi celesti di questa portata.

Alle 02:27 della notte tra il 20 e il 21 aprile 2026 (ora italiana), l’ asteroide 2026 HJ1 effettuerà un passaggio ravvicinato al nostro pianeta. Si tratta di un oggetto paragonabile per dimensioni a un autobus, ma sufficiente ad attirare l’attenzione degli esperti e degli appassionati di spazio. La notizia arriva dai dati ufficiali delle principali agenzie spaziali, che monitorano costantemente questi corpi celesti per prevenire eventuali rischi. Scoperto solo pochi giorni fa. L’asteroide è stato individuato molto recentemente, il 18 aprile 2026, grazie alle osservazioni dell’Osservatorio Mt. Lemmon Survey in Arizona, negli Stati Uniti. Questo sistema fa parte del programma Catalina Sky Survey, un progetto finanziato dalla NASA dedicato proprio alla sorveglianza degli oggetti vicini alla Terra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un asteroide grande come un bus verso la Terra: cosa rischiamo E se tutti gli asteroidi colpissero la Terra contemporaneamente Notizie correlate La NASA annuncia che l’asteroide 2026 GD grande come una casa si avvicinerà alla Terra il 10 aprileUn asteroide appena scoperto, 2026 GD, il 10 aprile 2026 transiterà a una distanza ravvicinata alla Terra. Stasera un asteroide grande come un autobus passerà vicino alla Terra: 2026 DX6 scoperto una settimana faL'asteroide 2026 DX6, con un diametro massimo stimato di circa 13 metri, transiterà questa sera nei pressi della Terra. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Secondo uno studio, un asteroide raggiungerà la terra nel 2029; Asteroide grande quanto una casa sfiora la Terra: il passaggio di 2026 GD (scoperto solo 4 giorni fa) a 45mila chilometri orari; Jaxa prepara una missione verso una cometa antica; Asteroidi verso la Terra: perché i piccoli oggetti spaziali preoccupano gli esperti. Un asteroide grande come un bus verso la Terra: cosa rischiamoL'asteroide 2026 HJ1 sarà protagonista di un passaggio ravvicinato questa notte. Con dimensioni simili a quelle di un autobus e rilevato solo pochi giorni fa, il suo transito è seguito attentamente da ... ilgiornale.it Alle 02:27 di stanotte l’asteroide 2026 HJ1 grande come un autobus si avvicinerà alla Terra: i dati NASA ed ESAQuesta notte l’asteroide 2026 HJ1 compirà un passaggio ravvicinato alla Terra alle 02:27 (ora italiana). Secondo le stime della NASA e dell’ESA il sasso spaziale ha un diametro compreso tra 7 e 12 ... fanpage.it Manù è una Figura in porcellana raffigurante una ragazza seduta a terra con le gambe piegate di lato. Indossa un’elegante gonna composta da tre mezzelune in una fantasia geometrica grigio tortora, un top in morbido pizzo bianco sopra ad un bustino color T facebook Le vacche a terra per legge non possono essere trasportate: vanno macellate in allevamento. Al macello Troni arrivano varie vacche che non riescono a reggersi sulle zampe, e gli operai si inventano metodi per portarle alla linea di macellazione. #Report do x.com