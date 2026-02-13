Il professor Gilberto Biondi torna ad affrontare il tema del mito con un incontro dedicato a Seneca e Freud

Il professor Gilberto Biondi torna ad affrontare il tema del mito con un incontro dedicato a Seneca e Freud, concentrandosi sulle differenze tra le interpretazioni filosofiche e psicoanalitiche del mito e offrendo spunti sulla loro influenza nella cultura moderna. Sabato 14 febbraio, alle ore 16.30 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, nuovo appuntamento con il professor Giuseppe Gilberto Biondi nell’ambito del ciclo di incontri “Poesia e letteratura tra nascita e morte del ‘Mythos

Sabato 14 febbraio, alle ore 16.30 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, nuovo appuntamento con il professor Giuseppe Gilberto Biondi nell'ambito del ciclo di incontri "Poesia e letteratura tra nascita e morte del 'Mythos". Per l'occasione il docente terrà un incontro dal titolo "Due passi nell'inconscio: Seneca e Freud". Dopo aver messo a fuoco, nel precedente appuntamento, il valore dei miti, analizzando l'"Edipo re" di Sofocle, questa volta il professor Biondi prosegue la sua analisi, evidenziando come il poeta greco sia ricorso al mito per "stressare" il suo punto di vista su questioni fondanti per la cultura occidentale: coscienza, conoscenza, destino e libertà.