Nel primo trimestre del 2026, i dati sui mutui mostrano un aumento del 2% nell’importo medio richiesto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Contestualmente, si registra una diminuzione dell’età media dei richiedenti, che si posiziona sotto la soglia dei 40 anni. Questi numeri indicano un cambiamento nelle caratteristiche dei richiedenti e nelle loro esigenze finanziarie.

Milano, 24 marzo 2026 – Sul fronte dei mutui il 2026 si apre in modo positivo: cresce l’importo medio richiesto, diminuisce l’età media dei richiedenti. I dati arrivano dall’Osservatorio Facile.it – Mutui.it e riguardano i primi due mesi dell’anno. I numeri a livello lombardo. Come detto, l’importo medio richiesto in Lombardia è aumentato del 2% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 151.269 euro. In calo l’età media dei richiedenti, che passa dai 40 anni dei primi due mesi del 2025 a 38 anni e mezzo del 2026, e il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, sceso nel primo bimestre del 2026 a 225.837 (-1%). In calo anche il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 35% al 22%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mutui, il 2026 inizia bene: cresce l’importo medio richiesto (+2%) e scende l’età media dei richiedenti

Articoli correlati

Prestiti personali in Calabria, cresce la domanda e cambia il profilo dei richiedentiNel 2025 aumentano gli importi medi richiesti e si allungano leggermente le durate, mentre calano i tassi.

Qui i lavoratori più “vecchi“ d’Italia. Solo a Potenza l’età media cresceNel Ternano operai e impiegati nel settore privato tra i più “vecchi“ d’Italia, con oltre 43 anni di media; solo in provincia di Potenza l’età media...

Altri aggiornamenti su Mutui il 2026 inizia bene cresce...

Temi più discussi: Aggiornamento tassi mutui di metà marzo 2026: le offerte con rata inferiore a 700€; Le migliori offerte di mutuo giovani a marzo 2026; Tassi mutui metà marzo 2026: media aggiornata e offerte a confronto; IN ITALIA MUTUI E PRESTITI PIÙ CARI D’EUROPA.

Mutui, il 2026 inizia bene: cresce l’importo medio richiesto (+2%) e scende l’età media dei richiedentiLa cifra media chiesta per comprare casa è 151.269 euro, con grosse differenze tra provincia e provincia: 170.700 euro a Milano, 122.565 a Mantova ... ilgiorno.it

Le migliori offerte di mutuo surroga a marzo 2026Oggi sono tanti i mutuatari che stanno facendo ricorso alla surroga per ridurre le rate mensili del mutuo. Tante le offerte durante la primavera 2026. mutuionline.it

"C’è chi ha ipotecato case e proprietà, che paga mutui, ma che poi rischia di non avere più la concessione" - facebook.com facebook

#alluvione2025 Sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine abi.it/en/sospensione… x.com