Piemonte | 12,6 milioni per rilanciare 104 progetti nel Monferrato

La Regione Piemonte ha annunciato un investimento di 12,6 milioni di euro destinato a 104 progetti nelle aree del Monferrato Casalese, Terre di Po e Bacino del Tanaro. La somma è finalizzata a sostenere iniziative di sviluppo e valorizzazione del territorio in queste zone. La ripartizione dei fondi è stata ufficializzata e riguarda interventi di diverso tipo, con l’obiettivo di rafforzare le attività locali.

La Regione Piemonte ha ufficializzato la destinazione di 12,6 milioni di euro per finanziare 104 progetti mirati al rilancio delle aree Monferrato Casalese – Terre di Po e Bacino del Tanaro. L’accordo, siglato a Casale Monferrato, coinvolge 100 comuni tra le province di Alessandria, Asti e Torino, con l’obiettivo di potenziare i servizi e la vivibilità territoriale attraverso interventi di rigenerazione urbana. Il tavolo tecnico ha la partecipazione del presidente della Regione, Cirio, insieme all’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione, Vignale, e agli assessori Bussalino e Riboldi. Al momento della firma erano presenti anche il presidente della Provincia di Alessandria, Benzi, e i consiglieri regionali Biglia, Buzzi Langhi, Protopapa e Raiteri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: 12,6 milioni per rilanciare 104 progetti nel Monferrato Sbloccano 12,6 milioni per 104 opere: nuova spinta al MonferratoIl presidente Alberto Cirio ha siglato oggi, mercoledì 8 aprile 2026, a Casale Monferrato gli accordi per l’erogazione di oltre 12,6 milioni di euro... Grattacielo Piemonte: il futuro delle Edicole Digitali nel MonferratoLa presenza di Alessandro Massano e Marcello Feola presso il Grattacielo Piemonte ha segnato un momento chiave per il centenario de Il Piccolo,...