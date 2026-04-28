Una vasta area ciclonica che si trova sulla Russia sta spostando masse d’aria fredda di origine artica verso l’Europa nord-orientale. In conseguenza di questo movimento, nelle prossime ore è previsto un calo delle temperature e condizioni di maltempo, accompagnate da un clima più freddo. Prima del ritorno dell’anticiclone, che dovrebbe stabilizzare il tempo entro il primo maggio, si assisterà a un’intensificazione delle perturbazioni e delle basse temperature.

Una vasta area ciclonica attiva sulla Russia continua a convogliare masse d’aria fredda di origine artica verso l’Europa nord-orientale. Tuttavia, alcune infiltrazioni instabili riescono a raggiungere anche l’Europa centrale e parte di quella occidentale, dove si osserva una nuvolosità irregolare tra Spagna, Francia e Germania. Anche sull’arco alpino si registrano condizioni variabili con lo sviluppo di isolati temporali. Questa configurazione segna l’avvio di una fase meteorologica più dinamica, destinata a culminare tra mercoledì e giovedì con il passaggio di un fronte freddo e un conseguente calo termico.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meteo, freddo artico in arrivo: maltempo e calo termico prima del ritorno dell?anticiclone (entro il primo maggio)

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Meteo primo maggio a Roma, allerta per vento (e calano le temperature) - facebook.com facebook

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