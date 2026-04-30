Ultimo | è uscito Questa insensata voglia di te

Da lopinionista.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il nuovo brano inedito di Ultimo intitolato “Questa insensata voglia di te”. La canzone è stata scritta e composta da Niccolò Moriconi, noto con il nome d’arte dell’artista. L’uscita del singolo rappresenta un nuovo tassello nel repertorio dell’interprete. La traccia è disponibile a partire da questa data e può essere ascoltata su diverse piattaforme musicali.

ROMA – Torna , il nuovo brano inedito scritto e composto da Niccolò Moriconi. Solo pochi giorni fa, con il video di un tramonto sullo skyline di New York, ULTIMO ha acceso l’attesa tra i fan: lo spoiler sui propri canali social è diventato rapidamente virale, macinando numeri monstre. Ora l’ufficialità: con un annuncio arrivato solo poche ore prima della mezzanotte, Ultimo ha pubblicato il brano -sotto etichetta indipendente Ultimo Records-, insieme al nuovo videoclip girato nei celebri studi newyorkesi Power Station at BerkleeNYC. Ballad piano e voce, intensa ed essenziale, QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE mette al centro l’urgenza emotiva e la cifra stilistica che da sempre caratterizzano il percorso di ULTIMO.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Ultimo spoilera il nuovo singolo ''Questa insensata voglia di te'' su instagram il 23-04-2026

Video Ultimo spoilera il nuovo singolo ''Questa insensata voglia di te'' su instagram il 23-04-2026

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