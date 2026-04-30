È stato pubblicato il nuovo brano inedito di Ultimo intitolato “Questa insensata voglia di te”. La canzone è stata scritta e composta da Niccolò Moriconi, noto con il nome d’arte dell’artista. L’uscita del singolo rappresenta un nuovo tassello nel repertorio dell’interprete. La traccia è disponibile a partire da questa data e può essere ascoltata su diverse piattaforme musicali.

ROMA – Torna , il nuovo brano inedito scritto e composto da Niccolò Moriconi. Solo pochi giorni fa, con il video di un tramonto sullo skyline di New York, ULTIMO ha acceso l’attesa tra i fan: lo spoiler sui propri canali social è diventato rapidamente virale, macinando numeri monstre. Ora l’ufficialità: con un annuncio arrivato solo poche ore prima della mezzanotte, Ultimo ha pubblicato il brano -sotto etichetta indipendente Ultimo Records-, insieme al nuovo videoclip girato nei celebri studi newyorkesi Power Station at BerkleeNYC. Ballad piano e voce, intensa ed essenziale, QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE mette al centro l’urgenza emotiva e la cifra stilistica che da sempre caratterizzano il percorso di ULTIMO.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ultimo: è uscito “Questa insensata voglia di te”

Ultimo spoilera il nuovo singolo ''Questa insensata voglia di te'' su instagram il 23-04-2026

Notizie correlate

Leggi anche: Ultimo torna con “Questa insensata voglia di te”: l’ultimo tassello prima de “La Favola per Sempre” a Tor Vergata

Testo e significato di “Questa insensata voglia di te”, la ballad di Ultimo per chi non riesce a superare il passato"Questa insensata voglia di te" è la nuova ballad di Ultimo, pubblicata a sorpresa stanotte dopo aver anticipato alcuni passaggi del brano sul suo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ultimo, è uscito il nuovo singolo Questa insensata voglia di te: testo e significato; Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Ultimo, fuori a sorpresa il brano Questa insensata voglia di te; Ultimo, fuori il nuovo inedito Questa insensata voglia di te.

Ultimo: è uscito Questa insensata voglia di teROMA - Torna Ultimo: è uscito Questa insensata voglia di te, il nuovo brano inedito scritto e composto da Niccolò Moriconi. Solo pochi giorni fa, con il ... lopinionista.it

Ultimo, è uscito il nuovo singolo Questa insensata voglia di te: testo e significatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ultimo, è uscito il nuovo singolo Questa insensata voglia di te: testo e significato ... tg24.sky.it

Dal Decreto Rave al l’ultimo Dl Sicurezza, l’uso del populismo penale da parte della destra al governo è solo il sintomo di un problema più grave: l’erosione dei processi e delle tutele democratiche a causa del ricatto della sicurezza. Leggi il nuovo episodio di - facebook.com facebook

Nella mattinata di giovedì 30 aprile a Credaro l’ultimo saluto a Cinzia Macchioni, travolta da un’auto sulla Sp81. x.com