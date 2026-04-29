Testo e significato di Questa insensata voglia di te la ballad di Ultimo per chi non riesce a superare il passato

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questa insensata voglia di te" è la nuova ballad di Ultimo, pubblicata a sorpresa stanotte dopo aver anticipato alcuni passaggi del brano sul suo profilo Instagram. Qui il testo e il significato della canzone.🔗 Leggi su Fanpage.it

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