Testo e significato di Questa insensata voglia di te la ballad di Ultimo per chi non riesce a superare il passato

"Questa insensata voglia di te" è la nuova ballad di Ultimo, pubblicata a sorpresa stanotte dopo aver anticipato alcuni passaggi del brano sul suo profilo Instagram. Qui il testo e il significato della canzone.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Un grande classico per i miei nuovi amici! Testo: "E che vo dic a ffa'..." Visto che siete diventati tantissimi e molti sono arrivati da poco..non potevo non riproporvi il mio cavallo di battaglia proprio ora che è il periodo perfetto per farla! Questa è la mia Torta V - facebook.com facebook

In assenza di un testo del decreto lavoro approvato ieri in Consiglio dei ministri e senza scendere a livello tecnico provo a fare qualche prima riflessione: 1. Centralità delle parti sociali sul “giusto salario” Il governo sembra aver fatto una scelta netta: identificar x.com