Ultimissime Juve LIVE | Thuram in gruppo Vlahovic e Yildiz a parte gli aggiornamenti su Lewandowski

Nelle ultime notizie sulla Juventus, Thuram si è allenato con il gruppo, mentre Vlahovic e Yildiz hanno lavorato a parte. Sono stati aggiornati anche gli sviluppi riguardanti Lewandowski. La redazione JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulle attività e le condizioni dei giocatori durante le sessioni di allenamento. Le notizie di oggi riguardano principalmente le sedute e le eventuali variazioni nel programma della squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 30 aprile 2026. Infortunati Juve: novità importanti da Thuram, ecco come stanno Vlahovic e Yildiz dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassa. Ore 15:00 – Infortunati Juve: Thuram è ritornato in gruppo. Vlahovic e Yildiz si sono allenati a parte, ma non preoccupano per la partita contro il Verona Lewandowski alla Juve, l’agente in Italia? Spunta tutta la verità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Thuram in gruppo, Vlahovic e Yildiz a parte, gli aggiornamenti su Lewandowski Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: le novità su Yildiz, Vlahovic e Thuram. Fissato l’incontro decisivo per il rinnovo del serbodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic si è allenato in gruppo. Lewandowski può arrivare in bianconero?di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve, tre giocatori si allenano a parte verso il Milan; Juve, le ultime verso il Verona: Thuram stringe i denti, ci sono Yildiz e Vlahovic; Gli squalificati per la prossima giornata; Le ultime sugli infortunati in casa Juve: Thuram lavora a parte, Yildiz parzialmente in gruppo. Le ultime sugli infortunati in casa Juve: Thuram lavora a parte, Yildiz parzialmente in gruppoIl turco è ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio sinistro. Vlahovic si è allenato con il resto della squadra ... corrieredellosport.it Juventus, le ultime su Thuram e Yildiz: novità dall’allenamentoInfortunati Juventus – Archiviato il pari a reti bianche maturato in casa del Milan, la Juventus allenata da Luciano Spalletti guarda con fiducia alla prossima sfida di campionato, con l’obiettivo di ... fantamaster.it Ultimissime #Juve live Le novità x.com Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook