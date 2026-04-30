Ultimissime Juve LIVE | Thuram in gruppo Vlahovic e Yildiz a parte gli aggiornamenti su Lewandowski

Da juventusnews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime notizie sulla Juventus, Thuram si è allenato con il gruppo, mentre Vlahovic e Yildiz hanno lavorato a parte. Sono stati aggiornati anche gli sviluppi riguardanti Lewandowski. La redazione JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulle attività e le condizioni dei giocatori durante le sessioni di allenamento. Le notizie di oggi riguardano principalmente le sedute e le eventuali variazioni nel programma della squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 30 aprile 2026. Infortunati Juve: novità importanti da Thuram, ecco come stanno Vlahovic e Yildiz dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassa. Ore 15:00 – Infortunati Juve: Thuram è ritornato in gruppo. Vlahovic e Yildiz si sono allenati a parte, ma non preoccupano per la partita contro il Verona Lewandowski alla Juve, l’agente in Italia? Spunta tutta la verità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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