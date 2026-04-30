Ultimissime Juve LIVE | le novità su Yildiz Vlahovic e Thuram Fissato l’incontro decisivo per il rinnovo del serbo

Nelle ultime ore, la Juventus ha annunciato un incontro importante per discutere il rinnovo contrattuale di un giocatore serbo. Sono inoltre emerse novità su altri due attaccanti, uno di nazionalità slovena e l’altro francese, coinvolti nelle trattative di mercato. La società ha aggiornato i tifosi su alcune questioni legate a questi calciatori, mentre rimangono da definire alcuni dettagli legati alle prossime mosse della squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 30 aprile 2026. Juve Verona, non si correranno rischi per Yildiz e Thuram: su Vlahovic invece filtra questo. Le news dalla Continassa. Ore 09.05 – Juve Verona, non si correranno rischi per Yildiz e Thuram: su Vlahovic invece filtra questo. Le news dalla Continassa Rinnovo Vlahovic, fissato un incontro definitivo con il padre per decidere il suo destino alla Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le novità su Yildiz, Vlahovic e Thuram. Fissato l’incontro decisivo per il rinnovo del serbo Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Spalletti tra Champions e rinnovo. Le ultime su Thuram e Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Thuram e le novità sui rinnovi di Vlahovic e Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: le ultime su Yildiz e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi; Pogba svela la sua Juve: da Conte e Pirlo all’elogio di Bruno Fernandes; ? Juve-Ordonez, futuro Modric, Sarri-Napoli e Vanoli addio? le news di oggi ?. Niente Milan: Sorpasso JuventusLe ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri che continua ad intrecciarsi con quello della Vecchia Signora ... milanlive.it Milan-Juventus 0-0, risultato finale della partita di Serie A: porte inviolate a San Siro, gli highlightsLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Ultimissime #Juve live Le novità x.com Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook