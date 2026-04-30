Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Inzaghi il Manuale VAR salva Rocchi?

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti la squadra nerazzurra, con particolare attenzione all’intervista di Inzaghi e alle decisioni prese dal sistema VAR durante le ultime partite. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su questi temi, offrendo un quadro completo sugli avvenimenti più recenti che coinvolgono il club e le sue attività.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 30 APRILE. Inchiesta Rocchi: il Manuale VAR autorizza l’intervento del supervisore in casi eccezionali? Possibile clamorosa svolta. Inchiesta Rocchi, possibile svolta: il Manuale VAR prevede l’intervento del supervisore in alcuni casi specifici. Ecco quali Inzaghi alla Gazzetta dello Sport: «Inchiesta? Scioccato, l’Inter ha perso punti per errori arbitrali nella scorsa stagione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: l’intervista di Inzaghi, il Manuale VAR salva Rocchi? Notizie correlate Caso Rocchi, una norma nel Manuale VAR può scagionare l’ex designatore arbitrale. Le ultimissime novitàdi Angelo CiarlettaCaso Rocchi, una norma nel Manuale VAR può scagionare l’ex designatore arbitrale. Ultimissime Juve LIVE: Tommasi spiega tutto a Open Var. Intervista a ConceicaoOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime; LIVE - Si RIPARTE, VOLATA SCUDETTO! Verso INTER-ROMA e NAPOLI-MILAN: ULTIME e PROBABILE; LIVE! L'Inter vs la top 11 della Serie A | N.Paz, Modric, Calhanoglu, Kean e Lautaro: le ultime | Pagelle con Trevisani e Di Marzio | Senza Bonus | Fantacalcio TV; Formazioni ufficiali Inter-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bonny, Thuram, Diao, Bastoni e Nico Paz. Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Si pensa a Ndicka della Roma, tornato alla ribalta con il caso arbitri per il rigore su Bisseck ... interlive.it Scandalo Var contro l’Inter, audio sparito: Fatti i fatti tuoiLe ultime Inter news con le rivelazione di Repubblica: audio sparito e Gervasoni zittisce l'Avar sull'episodio Ndicka-Bisseck ... interlive.it Sky - Inter, le ultimissime sulla formazione per Torino: riecco Bastoni, Chivu prepara 5 cambi x.com Coppa Italia, Inter-Como: le ultimissime di formazione, Thuram favorito su Esposito Siete d'accordo Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook