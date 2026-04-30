Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Inzaghi il Manuale VAR salva Rocchi?

Da internews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti la squadra nerazzurra, con particolare attenzione all’intervista di Inzaghi e alle decisioni prese dal sistema VAR durante le ultime partite. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su questi temi, offrendo un quadro completo sugli avvenimenti più recenti che coinvolgono il club e le sue attività.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 30 APRILE. Inchiesta Rocchi: il Manuale VAR autorizza l’intervento del supervisore in casi eccezionali? Possibile clamorosa svolta. Inchiesta Rocchi, possibile svolta: il Manuale VAR prevede l’intervento del supervisore in alcuni casi specifici. Ecco quali Inzaghi alla Gazzetta dello Sport: «Inchiesta? Scioccato, l’Inter ha perso punti per errori arbitrali nella scorsa stagione.🔗 Leggi su Internews24.com

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