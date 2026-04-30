Caso Rocchi una norma nel Manuale VAR può scagionare l’ex designatore arbitrale Le ultimissime novità

Nel procedimento riguardante il Caso Rocchi, è emerso che una specifica norma contenuta nel Manuale VAR potrebbe portare all’assoluzione dell’ex designatore arbitrale. Le ultime novità si concentrano su questa possibilità, con approfondimenti sulle norme tecniche che regolano l’utilizzo del sistema VAR e sul ruolo delle disposizioni scritte nel manuale ufficiale. La vicenda coinvolge questioni legate alla corretta applicazione delle procedure e alle interpretazioni delle regole interne.

di Angelo Ciarletta Caso Rocchi, una norma nel Manuale VAR può scagionare l’ex designatore arbitrale. Vediamo che cosa sta succedendo in queste ore. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’esistenza di un documento tecnico di 32 pagine, denominato «Manuale VARarbitro», potrebbe cambiare radicalmente gli scenari processuali nell’ultimo caso scoppiato settimana scorsa. Questo regolamento dell’AIA prevede esplicitamente la figura dell’ «Osservatore VAR», una funzione incaricata di intervenire nel caso in cui sussista un «chiaro rischio di un’errata applicazione del protocollo». ULTIMISSIME JUVE LIVE La portata di questa rivelazione è enorme: le presunte interferenze attribuite a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, potrebbero essere riqualificate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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