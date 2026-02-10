Ultimissime Juve LIVE | Tommasi spiega tutto a Open Var Intervista a Conceicao

La Juventus sta vivendo un momento di tensione. Tommasi ha spiegato tutto a Open Var, chiarendo alcuni aspetti dell’ultimo match. Nel frattempo, l’allenatore Conceicao ha rilasciato un’intervista, parlando delle prossime sfide della squadra. La giornata è ricca di aggiornamenti e non mancano le novità sul futuro dei bianconeri.

