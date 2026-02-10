Ultimissime Juve LIVE | Tommasi spiega tutto a Open Var Intervista a Conceicao
La Juventus sta vivendo un momento di tensione. Tommasi ha spiegato tutto a Open Var, chiarendo alcuni aspetti dell’ultimo match. Nel frattempo, l’allenatore Conceicao ha rilasciato un’intervista, parlando delle prossime sfide della squadra. La giornata è ricca di aggiornamenti e non mancano le novità sul futuro dei bianconeri.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 10 febbraio 2026. Juve Lazio, Tommasi a Open VAR: «Giusto annullare il gol di Koopmeiners. Gila Cabal? C’è una matrice di punibilità». Ore 16.45 – Juve Lazio, Tommasi a Open VAR: «Giusto annullare il gol di Koopmeiners. Gila Cabal? C’è una matrice di punibilità» Conceicao a Mediaset: «Mi piace la fame di vincere di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus News
Juve Lazio, Tommasi a Open VAR: «Giusto annullare il gol di Koopmeiners. Gila Cabal? C’è una matrice di punibilità»
Ultimissime Juve LIVE: La Juve a freddo con Paolo Rossi. Cos’è successo a Conceicao
La Juventus ha vissuto un pomeriggio teso, tra tensioni e imprevisti.
Ultime notizie su Juventus News
Non perderti dirette, news e highlightsJuve-Napoli continua anche dopo il triplice fischio. A Open VAR è stato analizzato il contatto tra Bremer e Hojlund dall'ex arbitro e collaboratore CAN Dino Tommasi: La trattenuta è evidente, manca ... sport.sky.it
Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie GiovaneIl ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l’acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all’esterno croato. E Conte, dopo aver perso ... lastampa.it
Ultimissime Juve LIVE: novità sul rinnovo di McKennie. Parla Ottolini - facebook.com facebook
Ultimissime #Juve live Le principali notizie di giornata x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.