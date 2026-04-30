Ultime uscite e novità su NOW maggio 2026

A maggio 2026, sono arrivate nuove uscite e aggiornamenti su NOW, il servizio di streaming di Sky Italia. La piattaforma, parte di Sky Group, continua ad arricchirsi di contenuti e funzionalità, offrendo agli abbonati un catalogo sempre più ampio. Le novità includono nuove serie, film e approfondimenti dedicati agli eventi più recenti. La piattaforma si conferma come uno dei principali punti di riferimento nel panorama delle pay tv italiane.

È la pay tv per eccellenza: Sky Italia, parte di Sky Group (da qualche tempo acquisita da un colosso come Comcast Corporation che è casa, tra le altre controllate, di NBC Universal), da circa venti anni opera su scala europea proponendo contenuti di altissima qualità, che vanno dall’intrattenimento al cinema, fino allo sport. Dal 2012, la piattaforma satellitare è sbarcata anche su internet, non solo attraverso la app di Sky Go, ma con una nuova realtà parallela: NOW, che propone in streaming esattamente tutti i canali lineari e i contenuti in demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW è costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali la già citata Universal, Warner Bros.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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