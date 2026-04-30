Ultima partita casalinga per serie C e serie D

Nell'ultima partita casalinga della stagione, le squadre di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza hanno giocato la venticinquesima e penultima giornata del campionato. Entrambe le formazioni sono scese in campo in casa per questa sfida che ha concluso le gare ufficiali prima dei playoff. La partita si è svolta davanti al pubblico locale, con i giocatori che hanno affrontato l'incontro nel rispetto delle regole del torneo.

Venticinquesima e penultima giornata di campionato per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnate in casa. L’Under 17 in campo a Parma nella Final Four regionale di categoria mentre l’Under 14 sempre a Parma alla caccia del titolo Interritoriale.La.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Sassuolo vs Cagliari | Serie A | PES 2021 Simulation Notizie correlate Volley Serie C maschile. Disfatta casalinga per il “Jolly“, partita a senso unico in favore del Firenze OvestFUCECCHIO FIRENZE OVEST 3 VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli,... Serie C, campionato di rugby: ultima gara casalinga per il Palermo contro le Aquile del Tirreno di MilazzoDopo la vittoria di domenica scorsa che ha consolidato il primato in classifica, la Rugby Palermo si appresta a giocare l'ultima gara casalinga della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: URC: ultima in casa per le Zebre, al Lanfranchi tornano i Dragons; L’orgoglio non basta: la Numia Vero Volley Milano cede in Gara 4 a Conegliano e dice addio al sogno Scudetto; Anteprima play-off PL2: pareggio al Crystal Palace, riflessioni sulla stagione e sviluppo dei giocatori; Domani al Brilli Peri il Montevarchi ospita il Ghiviborgo per l’ultima partita casalinga della stagione. Ultima partita casalinga per serie C e serie DVenticinquesima e penultima giornata di campionato per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnate in casa. L’Under 17 in campo a Parma nella Final Four regiona ... ilpiacenza.it Per la Gemini Med ultima in casa contro Ferrara: ci si gioca il quinto postoProssimo turno (penultima di campionato). Gemini Med San Marino – Cavallino 4 Torri Ferrara. Sabato 2 maggio alle 17.30 a Serravalle. newsrimini.it È ! Domenica sarà l’ultima partita in casa della stagione… e vogliamo viverla tutti insieme, fino alla fine. Dopo il fischio finale di , ci ritroveremo allo - facebook.com facebook Flavio Cobolli dopo la vittoria su Medvedev “Sono molto contento di aver raggiunto il primo quarto di finale qui sulla terra, a Madrid. Ho giocato una bella partita contro Daniil che è un avversario tosto, con lui devi stare attento fino all’ultima palla. Sono giov x.com