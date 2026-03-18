Volley Serie C maschile Disfatta casalinga per il Jolly partita a senso unico in favore del Firenze Ovest

Nel campionato di volley Serie C maschile, la squadra di Fucecchio ha subito una pesante sconfitta in casa contro Firenze Ovest. La partita si è conclusa con un punteggio netto a favore degli ospiti, che hanno dominato dall'inizio alla fine. La formazione di Fucecchio ha schierato i giocatori Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi e Pertici.

FUCECCHIO FIRENZE OVEST. 3. VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi (L1), Pertici (L2). All. Cei.. FIRENZE OVEST PALLAVOLO: Badii, Meli, Boretto, Fabbri, Robins, Mazzinghi Fil., Mazzinghi Fed., Sabatini, Braschi, Carrai, Cotroneo, Cassioli (L1), Romiti (L2). All. Rossi.. Arbitri: Cardini e Mastio di Pisa. Parziali: 16-25; 25-23; 17-25; 16-25.. FUCECCHIO – Niente da fare nemmeno contro il Firenze Ovest per il Volley Fucecchio: la squadra ospite è partita subito bene aggiudicandosi il primo set per 16-25.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie C maschile. Disfatta casalinga per il “Jolly“, partita a senso unico in favore del Firenze Ovest Articoli correlati Volley maschile serie B. Pesante sconfitta casalinga per la NpsgNpsg Elettrosistemi Sp 0 Caronno Ets Rossella 3 (24-26 / 12-25 / 18-25) Npsg Elettrosistemi Sp: Adesso, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Currarino,... Juve-Cremonese 5-0, i dati di una partita a senso unicoÈ stata una Juventus da impeto e tempesta quella vista ieri sera all’Allianz Stadium di Torino contro la Cremonese. Altri aggiornamenti su Volley Serie Temi più discussi: Si delineano le classifiche: il recap della XVIII giornata di Serie C e D; Volley, serie C: le bresciane continuano a volare nel girone femminile; Volley Serie C, Torretta piega Grosseto 3-1 e resta in vetta; Guancia Volley Academy, al via la corsa verso la Serie B: il calendario dei play-off. Volley Serie C maschile. Disfatta casalinga per il Jolly, partita a senso unico in favore del Firenze OvestFUCECCHIO 1 FIRENZE OVEST 3 VOLLEY FUCECCHIO ETICHETTIFICIO JOLLY: Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li ... msn.com Volley serie B, C, D. My Mech Cervia, sconfitta onorevole. L’Orbite lotta, al Russi il derby col MassaCome sempre vasta gamma di risultati nel volley di serie B e in quello regionale per le formazioni ravennati. Nel girone D di serie B maschile nuova sconfitta casalinga per la Consar Pietro Pezzi che ... sport.quotidiano.net : SERIE C VOLLEY TEAM BRIANZA - PQS VOLLEY COLICO 0-3 SERIE D GBG VOLLEY COLICO - CP 27 0-3 UNDER18 PALLAVOLO ALTAVALLE - GAIO RESTAURANT & BAR 3-0 UNDER14 BCC VOLLEY COLICO - facebook.com facebook