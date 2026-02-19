Serie C campionato di rugby | ultima gara casalinga per il Palermo contro le Aquile del Tirreno di Milazzo

La partita tra Rugby Palermo e le Aquile del Tirreno di Milazzo si svolge perché i padroni di casa vogliono chiudere la prima fase del campionato con una vittoria davanti ai propri tifosi. Dopo aver conquistato punti importanti domenica scorsa, che le hanno assicurato il primo posto in classifica, la squadra siciliana si prepara per l’ultimo incontro tra le mura amiche. I giocatori si allenano intensamente per affrontare una sfida che potrebbe consolidare ulteriormente la loro posizione in classifica. La partita si terrà domani pomeriggio allo stadio comunale.

Dopo la vittoria di domenica scorsa che ha consolidato il primato in classifica, la Rugby Palermo si appresta a giocare l'ultima gara casalinga della prima fase del campionato. Domenica 22 febbraio, ospiti dei neroarancio del duo La Torre-Zappia, saranno le Aquile del Tirreno di Milazzo. Dopo questa gara rimarrà solo da recuperare la partita, rinviata per il maltempo, contro il Cas Reggio, il 15 marzo, in trasferta. Subito dopo inizierà la seconda fase con la formula playoff, quest'anno tutta interna alla Sicilia che decreterà la promozione in serie B. Questa la formula; la prima classificata salterà il primo turno.