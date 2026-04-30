UK | piano segreto per blindare i dati vicino all’ambasciata cinese
Nell'ultimo rapporto si parla di un piano segreto approvato dall'Home Office nel novembre 2025, che riguarda la protezione di dati sensibili vicino all'ambasciata cinese. L'intervento si svolge presso la Royal Mint Court e interessa i nodi Linx, collegati a una futura super-ambasciata cinese. La mossa prevede investimenti di milioni di sterline per rafforzare la sicurezza delle infrastrutture digitali in quella zona.
? Cosa sapere L'Home Office ha autorizzato un piano segreto a Royal Mint Court nel novembre 2025.. La misura protegge i nodi Linx dalla futura super-ambasciata cinese con milioni di sterline.. Nel novembre 2025, la ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha autorizzato in via riservata un piano di mitigazione per blindare le infrastrutture digitali strategiche a Royal Mint Court, tre mesi prima che il governo guidato da Keir Starmer approvasse il progetto della super-ambasciata cinese. La decisione anticipata dell’Home Office mira a proteggere i cavi di comunicazione situati nelle immediate vicinanze del futuro complesso diplomatico di Pechino, garantendo la resilienza dei sistemi contro possibili intrusioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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