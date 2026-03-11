Rinnovo McTominay rientro vicino e futuro in primo piano | il Napoli lavora al prolungamento per blindare il suo leader

Il Napoli sta lavorando al rinnovo contrattuale di McTominay, che si sta avvicinando al rientro in campo dopo un periodo di assenza. La società sta accelerando le trattative per prolungare il suo contratto oltre il 2030, con l'obiettivo di consolidare il ruolo del giocatore come punto fermo della squadra. McTominay si è recentemente allenato con il gruppo, rafforzando la sua presenza in vista delle prossime partite.

