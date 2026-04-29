Rientro dei giovani e tutele all’estero asse Inps-Ambasciata in UK | Fava incontra Cassese

Un incontro tra rappresentanti dell’Inps e dell’ambasciata in Regno Unito ha riguardato il tema del rientro dei giovani e delle tutele per chi lavora all’estero. La discussione si è concentrata sulle modalità di supporto e assistenza offerto dagli uffici italiani a chi torna nel paese o si trasferisce in altri paesi. La collaborazione tra le due istituzioni mira a migliorare i servizi per i cittadini coinvolti in mobilità internazionale.

In una fase in cui la mobilità internazionale ridefinisce il rapporto tra lavoro, competenze e appartenenza, il rafforzamento della presenza istituzionale italiana all’estero assume un valore sempre più strategico. In questo quadro si inserisce l’incontro che si è svolto nella capitale britannica tra il presidente dell’Inps Gabriele Fava e l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Fabio Cassese. Il Regno Unito rappresenta uno dei principali poli della presenza italiana all’estero. Si stimano oltre 500mila connazionali tra iscritti Aire e dati dell’Office for National Statistics, con una componente significativa di studenti – circa 14mila – e una presenza consolidata di oltre un migliaio di imprese italiane.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Fava (Inps): “Creare condizioni per rientro di chi studia o lavora all’estero”Oltre 77mila studenti italiani risultano oggi iscritti in ateneo straniero, con una concentrazione di circa 14mila unità nel solo Regno Unito. Leggi anche: Dal tirocinio all’apprendistato, guida INPS per i giovani: tutele, contributi e lavori digitali Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Incontro Fava (Inps) e ambasciatore in Uk, collaborazione su accesso a servizi. Inps, a Londra il presidente Fava incontra l’ambasciatore d’Italia nel Regno UnitoLONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - In una fase in cui la mobilità internazionale ridefinisce il rapporto tra lavoro, competenze e appartenenza, il rafforzamento della presenza istituzionale italiana a ... msn.com Riforma pensioni 2026 | Fava e l’importanza del rientro dei talenti in Italia (ultime notizie 16 marzo)Gabriele Fava, intervistato dal Gazzettino, ha fornito alcune anticipazioni sul bilancio dell’Inps dello scorso anno, che chiuderà ancora in attivo, grazie anche a un aumento delle entrate ... ilsussidiario.net