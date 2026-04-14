Durante il congresso regionale svoltosi a Palermo, è stato confermato alla guida della segreteria della Uila Pesca Sicilia. L’incontro ha affrontato le trasformazioni che interessano la flotta locale, in un contesto in cui la quantità di imbarcazioni si riduce. Contestualmente, sono stati evidenziati i effetti dell’ingresso di pesce proveniente dall’estero nei mercati della regione.

Nino Pensabene è stato confermato alla guida della segreteria regionale della Uila Pesca in Sicilia durante il congresso svoltosi a Palermo, un appuntamento che ha messo al centro del dibattito le profonde trasformazioni che stanno colpendo la flotta locale. L’organizzazione ha dato mandato di proseguire l’azione sindacale con una compagine che vede Nino Marino e Tommaso Macaddino ricoprire i ruoli di segretari regionali. Il vertice non è stato solo un momento di riorganizzazione interna, ma un palcoscenico per denunciare come le scelte legislative europee stiano alterando l’equilibrio tra la produzione locale e il mercato globale, mettendo a rischio la sopravvivenza di intere famiglie legate al mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uila Pesca Sicilia: la flotta cala, ma il pesce estero invade i mercati

Nino Pensabene rieletto segretario della Uilapesca Sicilia: "La flotta è diminuita ma aumenta il pesce importato"Nino Pensabene è stato rieletto oggi a Palermo segretario generale della Uila Pesca in Sicilia.

Nino Pensabene rieletto segretario della Uilapesca Sicilia: "La flotta è diminuita ma c'è sempre meno pesce"Nino Pensabene è stato rieletto oggi a Palermo segretario generale della Uila Pesca in Sicilia.