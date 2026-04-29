Congresso Uila Sicilia Enzo Savarino nuovo segretario generale nell' Isola

Durante il congresso della Uila Sicilia, si è annunciato l’ingresso di Enzo Savarino come nuovo segretario generale dell’organizzazione. Savarino, originario di Ennese, è stato scelto per guidare la più grande associazione di categoria dell’isola, che conta oltre 33 mila iscritti. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie aree della regione.

Enzo Savarino, ennese, è il nuovo segretario generale della Uila Sicilia, prima organizzazione di categoria nell’Isola con più di 33 mila iscritti. Prende il posto di Nino Marino, che oggi a Palermo ha salutato così il congresso regionale dell’Unione Lavori Agroalimentari: “Sono stati anni.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate VIII Congresso UILA Territoriale Parma e Piacenza: confermata la Segretaria Generale Laura PagliaraSi è svolto oggi, presso il Castello di Felino, l’VIII Congresso della UILA territoriale di Parma e Piacenza. Roberto Alosi eletto nuovo segretario generale del Sunia Cgil SiciliaLo ha eletto all’unanimità l’assemblea generale regionale del sindacato degli inquilini. Contenuti utili per approfondire Enzo Savarino eletto segretario generale della Uila SiciliaEnzo Savarino, ennese, è il nuovo segretario generale della Uila Sicilia, prima organizzazione di categoria nell’Isola con più di 33 mila iscritti. Prende il posto di Nino Marino, che oggi a Palermo h ... vivienna.it La UilA Sicilia a congressoLavoro dignitoso, protezione ambientale, agricoltura di qualità, sono i temi dei lavori che si aprono oggi a Palermo della settima assise dell'Unione Italiana Lavoratori dell'agricoltura della Sicilia ... rainews.it