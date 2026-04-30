Uil Scuola Rua dal 5 al 7 maggio a Riccione il XV Congresso nazionale

Dal 5 al 7 maggio, il Palacongressi di Riccione sarà sede del XV Congresso nazionale della Uil Scuola Rua. L’evento riunirà rappresentanti e delegati provenienti da diverse regioni italiane, pronti a discutere temi legati al settore scolastico e alle future strategie di intervento. La manifestazione si svolgerà in tre giornate e coinvolgerà numerosi partecipanti, con un programma che prevede interventi, confronti e momenti di approfondimento.

Il Palacongressi di Riccione ospiterà dal 5 al 7 maggio i lavori del XV Congresso nazionale della Uil Scuola. La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 800 persone, tra delegati provenienti da tutta Italia, quadri sindacali, delegazioni estere, ospiti e autorità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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