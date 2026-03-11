Contratto scuola Pizzo Uil Scuola Rua | Il recupero dell’anno 2013 è un punto irrinunciabile INTERVISTA

Il 11 marzo si è aperto all'Aran il tavolo per il rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Pizzo, rappresentante della Uil Scuola Rua, ha dichiarato che il recupero dell’anno 2013 resta un punto irrinunciabile. Si tratta di un passaggio fondamentale nelle trattative che coinvolgono circa un milione di lavoratori del settore.

L'11 marzo si è aperto all'Aran il tavolo per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che interessa 1.330.933 lavoratori tra scuola, università, ricerca e Afam.