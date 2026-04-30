UFFICIALE! CANALE 5 | NUOVI ORARI RUOTA CESARONI SORPRESA SECONDA SERATA

Mediaset ha annunciato ufficialmente i nuovi orari delle trasmissioni di Canale 5 per il lunedì sera, tra cui la messa in onda di “Ruota” e “Cesaroni”. La programmazione prevede anche una sorpresa in seconda serata, che potrebbe essere replicata in altre serate della settimana. Queste modifiche sono state comunicate dopo diverse indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Dopo tante indiscrezioni, ecco i nuovi orari ufficiali studiati da Mediaset per il lunedì sera di Canale 5 con uno schema che potrà essere applicato ad altre serate. Si parte dunque lunedì 4 maggio, con l’anticipazione di Rai1 che domenica 3 trasmetterà un solo episodio di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” dalle 22 alle 23 circa. Per quanto riguarda Canale 5, La Ruota della Fortuna andrà in onda come di consueto fino alle 22, ma potrebbe chiudere qualche minuto prima, poi linea a “I Cesaroni”. Episodio unico fino alle 23:12. Questo è l’attuale minutaggio (dipende dall’effettiva chiusura del game di Scotti). Poi linea alla seconda serata che si accende con i film.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UFFICIALE! CANALE 5: NUOVI ORARI RUOTA, CESARONI, SORPRESA SECONDA SERATA UFFICIALE! #CANALE5: NUOVI ORARI RUOTA, #ICESARONI E SORPRESA SECONDA SERATA Notizie correlate UFFICIALE! CANALE 5: NUOVI ORARI RUOTA, CESARONI E SORPRESA SECONDA SERATADopo tante indiscrezioni, ecco i nuovi orari ufficiali studiati da Mediaset per il lunedì sera di Canale 5 con uno schema che potrà essere applicato... CANALE 5 SI ADEGUA A RAI1: NUOVI ORARI TEST PER LA RUOTA E LA PRIMA SERATAL’idea originaria è di Pier Silvio Berlusconi ma la prima ad attuarla è stata Rai1 che domenica prossima cambierà gli orari serali tra access e prime... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Forbidden Fruit: Il nuovo lavoro di Yildiz Video; FantaGiro d’Italia 2026: tante novità tra app ufficiale, nuove classifiche e FantaCoach; Dal cuore del Salento a canale 5: Adamo Cotardo tra i volti del Battiti live Spring; Inter-Como: dove vederla (in chiaro), orario e formazioni ufficiali della semifinale di Coppa Italia. Elezioni Comunali Messina, sorteggio ufficiale: l’ordine di candidati e liste sulla scheda | DETTAGLI - facebook.com facebook Si è conclusa la visita ufficiale di quattro giorni del re britannico Carlo III negli Stati Uniti. L’obiettivo implicito era distendere i rapporti tra i due paesi e le foto del viaggio mostrano bene come questo intento, almeno in apparenza, sia riuscito: x.com