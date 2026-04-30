UFFICIALE! CANALE 5 | NUOVI ORARI RUOTA CESARONI E SORPRESA SECONDA SERATA

Mediaset ha annunciato ufficialmente i nuovi orari di programmazione per la serata del lunedì su Canale 5, includendo modifiche a “Ruota”, “Cesaroni” e una sorpresa in seconda serata. Dopo molte voci, le modifiche sono state confermate e si applicheranno anche ad altre serate future. La rete ha scelto di adattare la scaletta, introducendo variazioni rispetto alle programmazioni precedenti.

Dopo tante indiscrezioni, ecco i nuovi orari ufficiali studiati da Mediaset per il lunedì sera di Canale 5 con uno schema che potrà essere applicato ad altre serate. Si parte dunque lunedì 4 maggio, con l’anticipazione di Rai1 che domenica 3 trasmetterà un solo episodio di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” dalle 22 alle 23 circa. Per quanto riguarda Canale 5, La Ruota della Fortuna andrà in onda come di consueto fino alle 22, ma potrebbe chiudere qualche minuto prima, poi linea a “I Cesaroni”. Episodio unico fino alle 23:12. Questo è l’attuale minutaggio (dipende dall’effettiva chiusura del game di Scotti). Poi linea alla seconda serata che si accende con i film.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UFFICIALE! CANALE 5: NUOVI ORARI RUOTA, CESARONI E SORPRESA SECONDA SERATA Notizie correlate CANALE 5 SI ADEGUA A RAI1: NUOVI ORARI TEST PER LA RUOTA E LA PRIMA SERATAL’idea originaria è di Pier Silvio Berlusconi ma la prima ad attuarla è stata Rai1 che domenica prossima cambierà gli orari serali tra access e prime... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Forbidden Fruit: Il nuovo lavoro di Yildiz Video; FantaGiro d’Italia 2026: tante novità tra app ufficiale, nuove classifiche e FantaCoach; Dal cuore del Salento a canale 5: Adamo Cotardo tra i volti del Battiti live Spring; GF Vip stasera su Canale 5 anticipazioni: Ilary Blasi entra e fa un annuncio. Alle 18 il via ufficiale della 21ª edizione poi gli eventi del primo weekend. Attesi in città migliaia di visitatori - facebook.com facebook #30aprile Il Ministro @GuidoCrosetto, nel corso della sua visita ufficiale in #India, ha deposto una corona di fiori in omaggio ai Caduti presso il National War Memorial di #NewDelhi. x.com