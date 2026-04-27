CANALE 5 SI ADEGUA A RAI1 | NUOVI ORARI TEST PER LA RUOTA E LA PRIMA SERATA

A partire dalla prossima domenica, Rai1 modificherà gli orari delle trasmissioni serali, tra l'access prime time e la prima serata, seguendo una proposta che era stata pensata da Pier Silvio Berlusconi e ora implementata dal canale di Stato. Questa decisione comporta un adeguamento degli orari che coinvolge anche Canale 5, che si sta preparando a seguire questa nuova pianificazione. La modifica riguarda le fasce di programmazione più rilevanti della sera.

L’idea originaria è di Pier Silvio Berlusconi ma la prima ad attuarla è stata Rai1 che domenica prossima cambierà gli orari serali tra access e prime time. Come scritto nel post dedicato, Affari Tuoi si allungherà fino alle 22 circa e poi linea alla serie Roberta Valente: Notaio in Sorrento con un solo episodio fino alle 23. Un test, tra l’altro non inedito perché avvenne già anni fa, e ora passa all’azione anche la rivale Canale 5 che lunedì prossimo cambierà gli orari tra Ruota e prima serata. La Ruota della Fortuna, così come Affari Tuoi, darà la linea a 1 solo episodio della serie a seguire. I Cesaroni dunque andranno in onda non per 2 ore ma solo per 1 ora circa.🔗 Leggi su Bubinoblog

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Senza di lei il reality di Canale 5 non sarebbe lo stesso, eppure la concorrente che tutti i programmi tv vorrebbero avere continuerà a dividere fino a quando non sceglierà (davvero) da che parte stare x.com