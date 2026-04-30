Gianmarco Steri ha compiuto 30 anni e la sua compagna ha condiviso un messaggio sui social in occasione del suo compleanno. La coppia, nota per la loro relazione, continua a essere sotto l’attenzione dei follower. La festeggiata ha scritto parole affettuose sui social, in cui ha espresso il suo stato d’animo riguardo a questa tappa importante. La storia tra i due prosegue senza commenti ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, oggi l'ex tronista di Uomini e Donne spegne trenta candeline e la fidanzata gli ha dedicato parole speciali sui social. Il loro percorso nel dating show non si era concluso con un lieto fine, lei infatti aveva scelto Ciro Solimeno ma quando i due si sono detti addio l'ex tronista ha rivisto la sua non scelta ed è subito scattata la scintilla. Entrambi rivedendosi hanno capito che i loro sentimenti non si erano mai spenti e da quel momento non si sono più separati. Oggi gli ex volti di Uomini e Donne sono più innamorati e complici che mai, sono andati a convivere e spesso si dedicano parole piene d'amore sui social.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gianmarco Steri compie 30 anni, la speciale dedica di Martina De Ioannon: “Sono dove voglio essere”

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