Negli ultimi dieci anni, l’Unione Europea ha registrato un aumento del 150% nei casi di stupro, con un incremento medio annuale del 7%. Questa crescita è attribuita principalmente a una maggiore consapevolezza sociale e a un aumento delle denunce. I dati indicano una tendenza in crescita che coinvolge diversi Paesi e riflette un cambiamento nel modo in cui vengono affrontate e segnalate le violenze sessuali.

? Cosa sapere In UE gli stupri sono aumentati del 150% tra il 2014 e il 2024.. Il balzo del 7% annuo riflette la maggiore consapevolezza sociale e le denunce.. Tra il 2014 e il 2024, le statistiche dell’Unione Europea hanno registrato un incremento del 150% degli stupri, evidenziando una trasformazione profonda della sicurezza sociale e della sensibilità collettiva verso i reati sessuali nel continente. I dati raccolti dalle autorità indicano che, nell’ultimo decennio, le violenze di natura sessuale sono raddoppiate, con un aumento del 94%, mentre nello stesso arco temporale gli omicidi dolosi hanno mostrato una tendenza alla diminuzione del 11%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE, violenze sessuali in impennata: gli stupri raddoppiano in 10 anni

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Temi più discussi: Il Parlamento europeo: Senza consenso è stupro; Solo sì è sì: il Parlamento UE approva la risoluzione per una legge comune sullo stupro; Ue, in aumento i reati di violenza sessuale: +94% in dieci anni; Stupri in Ue: aumento del 150% in 10 anni secondo Eurostat.

Stupri in Ue: aumento del 150% in 10 anni secondo EurostatEurostat: stupri aumentati del 150% e violenze sessuali del 94% nell'Ue in dieci anni. I dati potrebbero essere influenzati anche dal maggiore tasso di denunce. adnkronos.com

Stupri aumentati del 150%, raddoppiate le violenze sessuali: i dati Eurostat e le possibili cause. Diminuiscono gli omicidiStupri aumentati del 150%, violenze sessuali raddoppiate (+94%). Sono i cambiamenti degli ultimi dieci anni registrati da Eurostat, solo alcuni dei dati che fanno luce su una situazione che ... leggo.it

In dieci anni nell'Unione Europea le violenze sessuali sono raddoppiate (+94%), mentre gli stupri sono aumentati del 150%. - facebook.com facebook

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