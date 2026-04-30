UE violenze sessuali in impennata | gli stupri raddoppiano in 10 anni

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci anni, l’Unione Europea ha registrato un aumento del 150% nei casi di stupro, con un incremento medio annuale del 7%. Questa crescita è attribuita principalmente a una maggiore consapevolezza sociale e a un aumento delle denunce. I dati indicano una tendenza in crescita che coinvolge diversi Paesi e riflette un cambiamento nel modo in cui vengono affrontate e segnalate le violenze sessuali.

? Cosa sapere In UE gli stupri sono aumentati del 150% tra il 2014 e il 2024.. Il balzo del 7% annuo riflette la maggiore consapevolezza sociale e le denunce.. Tra il 2014 e il 2024, le statistiche dell’Unione Europea hanno registrato un incremento del 150% degli stupri, evidenziando una trasformazione profonda della sicurezza sociale e della sensibilità collettiva verso i reati sessuali nel continente. I dati raccolti dalle autorità indicano che, nell’ultimo decennio, le violenze di natura sessuale sono raddoppiate, con un aumento del 94%, mentre nello stesso arco temporale gli omicidi dolosi hanno mostrato una tendenza alla diminuzione del 11%.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Il Parlamento europeo: Senza consenso è stupro; Solo sì è sì: il Parlamento UE approva la risoluzione per una legge comune sullo stupro; Ue, in aumento i reati di violenza sessuale: +94% in dieci anni; Stupri in Ue: aumento del 150% in 10 anni secondo Eurostat.

ue violenze sessuali inStupri in Ue: aumento del 150% in 10 anni secondo EurostatEurostat: stupri aumentati del 150% e violenze sessuali del 94% nell'Ue in dieci anni. I dati potrebbero essere influenzati anche dal maggiore tasso di denunce. adnkronos.com

ue violenze sessuali inStupri aumentati del 150%, raddoppiate le violenze sessuali: i dati Eurostat e le possibili cause. Diminuiscono gli omicidiStupri aumentati del 150%, violenze sessuali raddoppiate (+94%). Sono i cambiamenti degli ultimi dieci anni registrati da Eurostat, solo alcuni dei dati che fanno luce su una situazione che ... leggo.it

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