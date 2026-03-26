Tariq Ramadan, islamologo svizzero di fama internazionale, è stato condannato a 18 anni di reclusione da un tribunale di Parigi. La sentenza riguarda accuse di violenze sessuali commesse nel corso di oltre dieci anni fa. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del mondo accademico, che continuano a seguire gli sviluppi del caso.

Il mondo accademico e mediatico è tornato a osservare con attenzione la vicenda di Tariq Ramadan, islamologo svizzero di rilievo internazionale, al centro di una condanna pesante per fatti risalenti a oltre un decennio fa. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro dei principali organi di stampa, segna un punto di svolta in una vicenda giudiziaria segnata da polemiche, accuse e controversie di ampia risonanza pubblica. Tariq Ramadan e la condanna a Parigi. Come riporta Fanpage, il Tribunale penale di Parigi ha condannato Tariq Ramadan a 18 anni di carcere per gli stupri di tre donne avvenuti in Francia tra il 2009 e il 2016. Il processo si è svolto in contumacia, a porte chiuse, con l’islamologo assente per motivi di salute: secondo i suoi legali, Ramadan è ricoverato a Ginevra a causa dell’aggravarsi di una sclerosi a placche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tariq Ramadan, l’islamologo condannato a 18 anni per violenze sessuali a Parigi

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