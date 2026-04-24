Il presidente ucraino si trova a Cipro per incassare i 90 miliardi di euro di prestito ottenuti dall’Unione europea, ma a Kiev ci sono già oppositori che mettono in discussione questa mossa. La fase conclusiva dell’accordo non sembra riflettere appieno le tensioni e le sfide che hanno accompagnato l’iter di questa tranche di aiuti finanziari. La situazione rimane complessa, con prese di posizione contrastanti tra le istituzioni e gli attori coinvolti.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La scena finale non è degna dell’odissea che ha portato l’Ucraina a ottenere i tanto agognati 90 miliardi di euro di prestito da parte dell’Unione europea. A destra il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a sinistra la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, e al centro Volodymyr Zelensky. Si chiamano per nome, si danno pacche rinfrancanti sulle spalle e sorridono mentre annunciano che è ufficiale, dopo mesi di rimandi, veti ungheresi e minacce di Bruxelles: Kiev avrà due tranche da 45 miliardi, una nel 2026 e una nel 2027.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Zelensky all’incasso a Cipro ma a Kiev c’è già chi lo sfida

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