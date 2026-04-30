La Commissione europea ha avviato un'inchiesta sui settori di Instagram e Facebook, concentrandosi sulla protezione dei minori di 13 anni. L’attenzione si focalizza sulla possibilità che le piattaforme consentano ai bambini di accedere ai servizi senza adeguate misure di tutela. La decisione arriva dopo segnalazioni e preoccupazioni riguardanti la sicurezza dei più giovani online. Al momento, non sono state rese note eventuali sanzioni o provvedimenti specifici.

di Francesca Lequaglie BRUXELLES Meta finisce nel mirino della Commissione europea che ha acceso i riflettori sugli accessi degli under 13 a Instagram e Facebook. Secondo le conclusioni preliminari dell’indagine dell’Esecutivo Ue – avviata il 16 maggio 2024 – le misure adottate da Meta per ostacolare l’accesso ai social ai minori di 13 anni risultano deboli e facilmente aggirabili. "I nostri risultati mostrano che Instagram e Facebook stanno facendo ben poco per impedire ai bambini al di sotto di questa età di accedere ai loro servizi", ha dichiarato Henna Virkkunen, vice presidente della Commissione Ue per la sovranità tecnologica. Nonostante il limite minimo sia formalmente fissato a 13 anni, Bruxelles ha evidenziato che i blocchi possono essere elusi facilmente: basta inserire una data di nascita falsa al momento della registrazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ue contro Instagram e Facebook: "Nessuna tutela per gli under 13"

Libano e Israele: Storia, Conflitti e lo Stato Fallito

Notizie correlate

Leggi anche: Ue contro Meta: non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook

Leggi anche: Meta non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook: Ue contro la piattaforma

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Instagram e Facebook, accuse pesanti da Bruxelles: controlli inefficaci sui minori; L'Ue contro Meta: Instagram e Facebook violano le regole di tutela per i minori di 13 anni; Ue contro Meta: non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook. Rischia una sanzione fino al 6% del fatturato; Meta non impedisce ai minori di 13 anni l'accesso a Instagram e Facebook, l'UE minaccia multe.

Ue contro Instagram e Facebook: Nessuna tutela per gli under 13di Francesca LequaglieBRUXELLESMeta finisce nel mirino della Commissione europea che ha acceso i riflettori sugli accessi degli under 13 a Instagram e Facebook. Secondo le conclusioni preliminari dell ... quotidiano.net

Ue contro Meta: «Instagram e Facebook non proteggono i minori»La Commissione europea accusa le piattaforme di violare il Digital Services Act: controlli inefficaci sull’età e rischi non mitigati. Possibili sanzioni fino al 6% del fatturato globale ... milanofinanza.it

https://www.instagram.com/reel/DXW9MDmiA6F/igsh=MnRwOTF5NzVxb3Vp Per i fanatici del "test della falcata" che senza non si può correre . - facebook.com facebook