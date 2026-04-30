Udinese vs Torino trentacinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentacinquesima giornata di Serie A 20252026 vede affrontarsi Udinese e Torino in una partita che chiude la stagione per entrambe le squadre. Entrambe le formazioni hanno già ottenuto la salvezza e arrivano all’appuntamento con la volontà di chiudere il campionato con una buona prestazione. La gara si gioca in un contesto di fine stagione, senza obiettivi di classifica immediati per le due squadre.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre che hanno raggiunto la salvezza in modo tranquillo, ma vogliono comunque onorare il finale di stagione. Udinese vs Torino si giocherà sabato 2 maggio 2026 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena UDINESE VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono reduci dal pirotecnico pareggio contro la Lazio, a dimostrazione di una ottima prova. La squadra di Runjiac può ritenersi molto soddisfatta della stagione e sfrutterà queste ultime quattro partire per mettere in mostra i suoi talenti. Discorso simile per i granata, reduci dal pareggio casalingo in rimonta contro l’Inter.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Torino, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla FANTACALCIO 11ª Giornata: Indici Schierabilità, Probabili Formazioni, Pronostici e Chi Schierare Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere Udinese-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Gli arbitri di Serie A, le prime designazioni di Tommasi dopo l'autosospensione di Rocchi: chi dirige le prossime partite; Inter campione d'Italia contro il Parma se: cosa serve per vincere lo Scudetto, tutte le combinazioni; Dove vedere Atalanta-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Probabili formazioni Udinese-Torino: chi sostituisce Davis e la scelta su Adams e ZapataProbabili formazioni Udinese Torino - Nella giornata di sabato 2 maggio, andrà in scena allo stadio Friuli di Udine la sfida ... fantamaster.it Gli arbitri, le prime scelte di Tommasi: Doveri out, Colombo in B, un baby all'Inter, sarà gradito?Resi noti gli arbitri della trentacinquesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su quattro giorni, da venerdì 1 maggio a lunedì 4 maggio ... sport.virgilio.it Un legame profondo con il territorio e una giornata speciale per ricordare una pagina fondamentale della storia regionale. L’Udinese Calcio si prepara a celebrare l’anniversario del terremoto del Friuli con una partita dal forte valore simbolico. A spiegarlo è il - facebook.com facebook L’Udinese, insieme a Macron, ha presentato uno speciale kit in occasione del 50° anniversario del devastante sisma che ha colpito il Friuli il 6 maggio 1976. Una maglia che rappresenta sia il ricordo di uno dei momenti più tragici della storia italiana che la fier x.com