Udinese-Torino sabato 02 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 2 maggio 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Udinese e Torino. Entrambe le squadre arrivano da due pareggi consecutivi contro Lazio e Inter, due delle principali contendenti del campionato. Le formazioni si presentano senza assenze particolari e con la concentrazione alta, pronte a affrontare questa sfida di metà stagione. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati dagli analisti sportivi.

Udinese e Torino sono reduci da due pareggi brillanti contro formazioni di spessore come Lazio e Inter, e hanno anche la mente sgombera per affrontare questo turno. I friulani hanno visto sfumare la vittoria all’Olimpico proprio all’ultimo istante, ma hanno ancora le loro chance di chiudere nella parte sinistra della classifica, che il loro obiettivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Udinese-Torino (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Torino-Udinese 1-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Udinese-Parma (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiParma e Udinese si sfidano al Bluenergy e si presentano a questo match con relativa fiducia dopo gli ultimi risultati. Torino-Verona (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Torino attende il Verona sabato pomeriggio per la 32esima giornata di Serie A, e spera di proseguire nel buon percorso casalingo delle ultime... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Udinese-Torino: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Mucera per Udinese-Torino; Centimetri e imprevedibilità: Torino, ecco l’Udinese di Runjaic; Serie A: Lazio-Udinese 3-3, pari spettacolo all’Olimpico. D'Aversa pre Udinese-Torino: A questa società non può bastare la salvezzaIl tecnico granata presenta Udinese-Torino, match della trentacinquesima giornata della Serie A in programma sabato 2 maggio alle 15 ... toronews.net Udinese-Torino, dove vedere la partita in TV e streamingL’Udinese di Runjaic ospita il Torino di D’Aversa nella 35a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro Reduce dal pareggio contro l’Inter di Cristian Chivu, il Torino si prepara alla trasferta d ... toro.it vs EX DI UDINESE TORINO Sabato alle 15.00 il Torino affronterà l'Udinese in trasferta per la 35ª partita della Serie A. Molto giocatori hanno portato i colori di entrambe le maglie. Da Daniele Padelli passando per Fabio Quagliarella arrivando a - facebook.com facebook Verso #UdineseTorino, vincere a #Udine per arrivare nel modo migliore al 4 maggio Il match tra granata e bianconeri in programma sabato è fondamentale per concludere bene la stagione e onorare #Superga #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo x.com