Torino-Verona sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 11 aprile alle 15:00 si giocherà la partita tra Torino e Verona, valida per la 32esima giornata di Serie A. Il Torino punta a mantenere il buon rendimento delle ultime settimane in casa, mentre il Verona si prepara ad affrontare la sfida. Le formazioni ufficiali non sono ancora state comunicate e le quote dei bookmaker sono in attesa di aggiornamenti. La partita si disputerà allo stadio di Torino.

Il Torino attende il Verona sabato pomeriggio per la 32esima giornata di Serie A, e spera di proseguire nel buon percorso casalingo delle ultime settimane. I granata con mister Roberto D’Aversa sono decisamente un’altra squadra, più solida e concreta. Il Toro ha vinto ben 3 gare su 5. Dall’arrivo del nuovo allenatore, compresa quella della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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