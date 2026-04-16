Udinese-Parma sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Udinese e Parma al Bluenergy. Le due squadre arrivano a questa sfida con risultati recenti che hanno rafforzato la loro convinzione di poter ottenere un risultato positivo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già circolati tra gli appassionati.

Parma e Udinese si sfidano al Bluenergy e si presentano a questo match con relativa fiducia dopo gli ultimi risultati. L’Udinese è senza dubbio una delle squadre più in forma della Serie A al momento, il trionfo per 0-3 a San Siro contro il Milan nella prova. Al secondo anno sulla panchina dei friulani, Kosta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Udinese-Parma (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Milan-Udinese (sabato 11 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Milan spera di mettersi immediatamente alle spalle il ko nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha portato a scendere al terzo posto. Milan-Udinese (sabato 11 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Milan spera di mettersi immediatamente alle spalle il ko nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha portato a scendere al terzo posto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Udinese-Parma, under 18 a 5 €; SERIE A ENILIVE | UDINESE-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Dove vedere Udinese-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Udinese-Parma a Di Marco: prima volta con entrambe. Pronostico Udinese vs Parma – 18 Aprile 2026La sfida di Serie A tra Udinese e Parma, in programma il 18 Aprile 2026 alle 15:00 al Bluenergy Stadio - Stadio Friuli, promette intensità e attenzione ai ... news-sports.it Udinese-Parma: al BluEnergy Stadium due squadre tranquille a caccia della zona sinistraSabato 18 aprile al BluEnergy Stadium l’Udinese di Runjaic ospita il Parma di Cuesta. Formazioni, ultime dai campi e streaming DAZN. lifestyleblog.it Udinese-Parma, Di Marco arbitro della sfida: designata la quaterna facebook