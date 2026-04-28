A Narni nasce Speco il nuovo vino di Bussoletti ispirato al miracolo di San Francesco

A Narni è stato avviato un nuovo progetto vitivinicolo chiamato “Speco”, creato dal produttore locale Bussoletti. Il nome si richiama al miracolo di San Francesco, e il vino si ispira a questa storia religiosa. La produzione si svolge nel territorio di Narni, con un legame evidente tra le tradizioni religiose e la cultura locale. La scelta del nome e il legame con la storia religiosa sono elementi distintivi del progetto.

A Narni prende forma un nuovo progetto vitivinicolo che intreccia territorio, memoria religiosa e identità culturale. Il produttore Leonardo Bussoletti ha annunciato la nascita di “Speco”, etichetta presentata in anteprima a Vinitaly e ispirata al legame tra il territorio narnese e la figura di.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Bari, il miracolo del quartiere Libertà: riapre la chiesa di San FrancescoIl quartiere Libertà di Bari ha ritrovato il proprio centro spirituale e sociale con la riapertura della chiesa Maria SS. Leggi anche: Francesco Paolantoni all'Archivio di Stato in "Perdutamente ovvero Mamma, l'Alzhemier e il miracolo (o quasi) di San Gennaro" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tra Giotto e Francesco: itinerario diffuso da Terni a Gubbio; Presentata a Narni la sesta edizione del Festival delle Arti del Medioevo; Da Gubbio al Ternano. Alla scoperta dei luoghi iconici; Narni e Gubbio | il cammino tra arte e natura sui sentieri del Santo. Narni, il cantico di San Francesco diventa immagineIl Laudes Creaturarum, o cantico di frate Sole, scritto da San Franceso Francesco sarà la guida della mostra Visioni dal Cantico a Narni che verrà allestita nella Cappella di San Giuseppe, all’inter ... lanazione.it A Narni una conferenza su San Francesco e il suo amore per il territorioSan Francesco e il suo amore per il territorio è il tema che guida un ciclo di incontro d'approfondimento promossi a Narni dall'associazione progetto Paideia. La prima conferenza si terrà, sabato 11 ... ansa.it Lunetta del portale della B**asilica di San Francesco ad Amatrice** (RI) (foto scattata prima del terremoto del 2016) facebook Affresco Maestà tra San Bernardino da Siena (nostra destra) e San Francesco d'Assisi (nostra sinistra) 1500 circa, opera d'ignoto pittore calabrese. Opera sita nella Chiesa del grande complesso francescano di S. Bernardino a Morano Calabro (CS) #Calabria x.com