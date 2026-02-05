4 milioni per la salute mentale | prende forma il nuovo polo di Udine

A Udine nasce un nuovo centro dedicato alla salute mentale e ai bambini. La regione ha investito 4 milioni di euro per realizzarlo, e ora il progetto prende forma. Nei prossimi mesi, il polo offrirà servizi specifici e potrà aiutare molte famiglie della zona.

Prende forma a Udine il nuovo polo dedicato alla salute mentale e all’età evolutiva, grazie a un investimento regionale da 4 milioni di euro. Con il decreto del 4 febbraio 2026, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’ex.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

