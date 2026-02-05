4 milioni per la salute mentale | prende forma il nuovo polo di Udine

A Udine nasce un nuovo centro dedicato alla salute mentale e ai bambini. La regione ha investito 4 milioni di euro per realizzarlo, e ora il progetto prende forma. Nei prossimi mesi, il polo offrirà servizi specifici e potrà aiutare molte famiglie della zona.

Prende forma a Udine il nuovo polo dedicato alla salute mentale e all’età evolutiva, grazie a un investimento regionale da 4 milioni di euro. Con il decreto del 4 febbraio 2026, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’ex.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Udine Polo Nuovo polo di salute mentale a Scicli: l’assessore Faraoni inaugura centro dedicato al trattamento delle dipendenze Questa mattina l’assessore regionale Daniela Faraoni ha aperto il nuovo Centro di Pronta Accoglienza a Scicli. Biogas a Udine, inaugurato il nuovo polo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Udine Polo Argomenti discussi: Dalla Regione 4 milioni e mezzo per riqualificare il patrimonio della rete Thamus; Trasferimento tecnologico, chiuso il bando regionale: nelle Marche 5,4 milioni di euro di progetti per l’innovazione; Effetto pensioni in Italia, rischio 4 milioni di lavoratori in meno in 10 anni: i dati; Soges Group, ricavi in rally (+58%) a 26,4 milioni: l'M&A post-IPO spinge i conti 2025. Centrale Caorso, accordo con Sogin da 4 milioni di euro per il territorioPresentato l’accordo che finanzierà parte dei progetti del Contratto di fiume della Media Valle del Po. La Regione mette altri 2 milioni ... ilpiacenza.it La banca abusiva con movimenti per 4 milioni e 500 vittime in tutta ItaliaLa guardia di finanza ha scoperto un istituto bancario che operava senza autorizzazioni, con tanto di carta fisica personalizzata e un'applicazione che simulava un servizio di home banking ... today.it Un Gasperini indispettito tuona in conferenza stampa dopo la sconfitta di Udine! Al termine del mercato, che ha portato a Roma due giovani importanti come Venturino e soprattutto Robinio Vaz, pagato oltre 20 milioni, il tecnico giallorosso ha chiesto chiarez facebook “Via libera della Giunta regionale al progetto di riqualificazione dell’istituto Malignani di #Udine: previsto un investimento di 15 milioni per una scuola più sicura, efficiente e sostenibile”. Così oggi l’assessore regionale Cristina Amirante. tinyurl.com/4ntz58r4 x.com

