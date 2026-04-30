Ucraina la Marina rilascia un video degli attacchi contro navi russe nello Stretto di Kerch

La Marina ucraina ha diffuso un video che mostra attacchi contro due navi russe nello Stretto di Kerch, avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto comunicato, i droni marini sono stati impiegati per colpire le imbarcazioni nemiche durante quell’episodio. La diffusione delle immagini segue le dichiarazioni ufficiali sulla riuscita delle operazioni nel corso delle ultime ore.

La Marina ucraina ha dichiarato di aver colpito due navi russe nello Stretto di Kerch utilizzando droni marini nella notte tra mercoledì e giovedì. I militari di Kiev hanno diffuso un video che mostrerebbe i droni senza pilota mentre si avvicinano alle navi nel braccio di mare che separa la penisola di Crimea, occupata dalla Russia, dal resto del territorio di Mosca. La notizia arriva mentre gli attacchi russi della notte hanno causato la morte di una persona nella città di Dnipro, nell’Ucraina centrale, e il ferimento di almeno 20 civili a Odessa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, la Marina rilascia un video degli attacchi contro navi russe nello Stretto di Kerch Notizie correlate L’esercito Usa pubblica le immagini degli attacchi alle “navi posamine iraniane” nello Stretto di HormuzOgni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo! “In missione per conto di Dio”? È arrivato il momento di... Libano, Israele rilascia un video degli attacchi contro HezbollahMercoledì l’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostrerebbe degli attacchi mirati contro postazioni di Hezbollah nel sud del Libano.