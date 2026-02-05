Chiuso il cinema Uci di Firenze agibilità non confermata alla multisala

Il cinema Uci di Firenze ha chiuso i battenti, almeno temporaneamente. Gli esercenti non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione per riaprire, e per ora la multisala resta chiusa. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri, con l’annuncio che l’attività è sospesa fino a nuovo avviso. I clienti sono stati avvisati di aspettare ulteriori aggiornamenti, ma al momento non ci sono date certe per la riapertura.

Firenze, 5 febbraio 2026 – "Uci Cinemas Firenze è momentaneamente chiuso, vi daremo aggiornamento il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio". Con queste parole la nota catena Uci Cinemas ha informato della momentanea chiusura della multisala di via del Cavallaccio a Firenze. Lo stop è dovuto alla mancata conferma dell' agibilità dopo il controllo periodico effettuato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Lo Sportello unico per le attività produttive Suap del Comune di Firenze, infatti, ha ricevuto un verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, presieduta dalla Prefettura di Firenze, relativa a un controllo periodico alla multisala, controllo che ha fatto emergere alcuni rilievi – evidenziati e comunicati alla proprietà – che non permettono al momento di confermare l'agibilità della struttura.

