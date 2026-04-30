Ucciso a colpi di spranga a Crema l'avvocato della famiglia | Omicidio pianificato pensavano fosse una spia

A Crema, un giovane di 20 anni è stato ucciso a colpi di spranga e con un coltello. L'omicidio è stato definito come pianificato dall'avvocato della famiglia, che ha dichiarato che i sospettati pensavano che la vittima fosse una spia. La polizia sta conducendo le indagini per approfondire la dinamica e le motivazioni dell'accaduto. La vittima è stata trovata priva di vita in una zona residenziale della città.