Ucciso a colpi di spranga a Crema l'avvocato della famiglia | Omicidio pianificato pensavano fosse una spia
A Crema, un giovane di 20 anni è stato ucciso a colpi di spranga e con un coltello. L'omicidio è stato definito come pianificato dall'avvocato della famiglia, che ha dichiarato che i sospettati pensavano che la vittima fosse una spia. La polizia sta conducendo le indagini per approfondire la dinamica e le motivazioni dell'accaduto. La vittima è stata trovata priva di vita in una zona residenziale della città.
"L'omicidio è stato pianificato, pensavano che fosse una spia": a dirlo è l'avvocato Mario Tacchinardi, che rappresenta la famiglia di Hamza Salama, il ventenne che è stato ucciso a colpi di sprangate e con un coltello a Crema.🔗 Leggi su Fanpage.it
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